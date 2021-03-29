Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

5 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.