CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen sözleşmeden idari kararla çıkılamayacağını savundu. "Sözleşme hala yürürlüktedir." dedi.

Nazlıaka, "CHP kadın kolları olarak Danıştay'a açtığımız dava ile hukuk devletinin işlevselliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunulacak tek bir kelimesi olmayan bu kararın iptal edilmesini bekliyoruz. Şu çok net bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Meclis'teki tüm partilerin oy birliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi'nin, TBMM'nin yani millet iradesinin yok sayılarak kaldırılması mümkün değildir. Bu uygulama anayasaya aykırıdır." diye konuştu.