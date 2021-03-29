İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçeye bağlı Yuvasaray köyü için karantina kararı aldı.

10 günlük karantina

Bugün 11.00'de başlayan karantina 10 günlük sürecek. İkinci bir değerlendirmeye kadar istisnai durumlar haricinde Yuvasaray köyüne giriş ve çıkışlar kapatılacak.

Çankırı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında, 28 orta riskli il arasında bulunuyor.