Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçeye bağlı Yuvasaray köyü için karantina kararı aldı.
10 günlük karantina
Bugün 11.00'de başlayan karantina 10 günlük sürecek. İkinci bir değerlendirmeye kadar istisnai durumlar haricinde Yuvasaray köyüne giriş ve çıkışlar kapatılacak.
Çankırı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında, 28 orta riskli il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:46
- 12:50
- 12:36
- 12:24
- 12:25
Sıradaki Haber
İstanbul ve Muğla'da suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz