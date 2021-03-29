Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Y.B'yi takibe aldı.
Ekipler, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği operasyonla Y.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Y.B, ifadesinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: İstanbul Havalimanı PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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