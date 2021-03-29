Mersin'de Erdemli Belediyesi örnek bir projeye başladı.

"Anne Taksi Projesi" hayata geçirildi. Projeyle, hamilelik süreci ve sonrasında, maddi durumu iyi olmayan ailelere destek veriliyor.

Evlerinden alınarak sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projeyle ilgili, "Geleceğe umutla bakmaları adına ve çocuklarımızı yetiştiren annelerimizin sağlam ve sağlıklı bir aile yapılarının oluşması ve o aile yapısının sürdürülebilir olması düşüncesinden hareketle Anne Taksi'yi dizayn ettik" dedi.

Anne Taksi'de Erdemli Belediyesi'nde görevli kadınlar çalışıyor. Hamile veya yeni doğum yapan kadınlara sağlık kontrolleri için hizmet veriliyor.

Anne Taksi'den yararlanmak için ne yapılmalı?

Salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen kadınlar ve eşleri uygulamadan memnun.

Anne Taksi'den yararlanmak isteyenler Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek ya da internet üzerinden başvuru yapabiliyor.