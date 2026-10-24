Kültür Yolu Festivali'nin 24'üncü durağı İzmir

Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, buradaki konuşmasında, festivale katılacak ziyaretçiler için güzel programlar hazırladıklarını söyledi.

Feskivalde tiyatrodan operaya, çocuklar için etkinliklerden sergilere kadar birçok etkinliğin yapılacağını ifade eden Yazgı, "11 noktada 303 etkinlikle 9 gün boyunca tüm İzmirlileri sanatla iç içe çok özel bir festivale davet ediyoruz. Bu seneki Kültür Yolu Festivallerimizin ana temalarından biri şehirlerdeki gastronominin tanıtımıydı. Buradaki çıkış noktamız marka şehirleri üretmek ve tanıtmak." dedi.

"110 lezzet noktası oluşturduk"

Yazgı, İzmir'in kültürel ve arkeolojik zenginlik anlamında çok özel bir şehir olduğunu dile getirdi.

İzmir'in gastronomide de eşsiz bir şehir olduğuna dikkati çeken Yazgı, şunları kaydetti:

"Ege mutfağının tüm özelliklerini İzmir'de bulabiliyoruz. Boyozumuz, zeytinyağlılarımız, mezelerimiz var. Biz bunları Türkiye'ye, dünyaya da tanıtmak istiyoruz. Festival kapsamında kentte 110 lezzet noktası oluşturduk. Bu lezzet noktalarında Kültür Yolu Festivali'ndeki ziyaretçilerimiz çok güzel anılarla birlikte çok güzel tatlarla da uğurlamak istiyoruz."

İzmir Valisi Süleyman Elban ise her yıl fesvtivale yeni etkinliklerin eklendiğini, genişleyerek büyüdüğünü dile getirdi.

İzmir'de Kültür Yolu Festivali'ne ilginin artığını anlatan Elban, "Gastronomimizden, sanatımıza, konserimizden, eğlencemizden, halk oyunlarımızdan, diğer sanatsal faaliyetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, genç kuşaklarımıza, yavrularımıza da aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında kentteki bir otelde oluşturulan "Lezzet Noktası"nda İzmir mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.

1 Kasım'a kadar devam edecek

Konserlerden sergilere, tiyatro ve operadan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda programın yer aldığı festival, 1 Kasım'a kadar sürecek.

Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival kapsamındaki etkinlikler, kentin çeşitli mekanlarında sanatseverlerle buluşacak.

Gündoğdu Meydanı'nda Demet Akalın, Derya Uluğ, Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge konser verecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun "Türk Dünyasından Ezgiler" konseri ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının "Sonbahar Esintileri", "Romantik Aryalar", "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve "Mozart Akşamı" konserleri yer alıyor.

Festival kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası, tarihi Alsancak Garı ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi başta olmak üzere çeşitli mekanlarda sergiler ziyaret edilebilecek.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: İzmir", "Sır", "Arayış" ve "İzmir'in Suya Düşen Renkleri" sergileri, 1 Kasım'a kadar açık kalacak.

Çini, seramik, ahşap yakma, resim ve kolaj atölyelerinin yanı sıra arkeoloji, müzecilik, edebiyat ve çağdaş sanat üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

Programda, 4. Mitoloji Film Haftası gösterimleri, "Cumhuriyet'in Zarif Adımları" bale ve dans gösterisi, "Kafkas Rüzgarı" dans gösterisi ile "IV. Murat" ve "Troya" operaları da bulunuyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenleneceği festivalde, Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü her gün 15.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çeşme Müzesi'nde de dans gösterileri, söyleşiler, sergiler, sunumlar, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yapılacak.