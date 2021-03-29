Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Hac Sempozyumunda hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer alacağı, 20 oturum halinde 3 gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler de sunulacak.

1 Nisan'da başlıyor

Oturumlar, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

1 Nisan'da başlayacak sempozyum, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hac.gov.tr/hacsempozyumu adresinden çevrim içi takip edilebilecek.