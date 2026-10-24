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Gündem
AA 24.10.2026 01:27

Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına​​​​​​​ İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, Türkmen Dağı Taarruzunda şehit olan Birecik 1898 doğumlu Er Yasin Şekerlisoy'un torunu Hasan Şekerlisoy'a, Alay 126, Tabur 2, İstihkam Bölüğünde yaralanan Eskişehir 1898 doğumlu Er Ferhat Taymaz'ın torunu Baykal Taymaz'a, 81'inci alaydan Bursa 1896 doğumlu Onbaşı Mustafa Kırcılar'ın torunu Erhan Kırcılar'a, Sakarya Muhaberesinde şehit olan Giresun 1899 doğumlu Er Halis'in torunu Halis Köse'ye Ünye 1897 doğumlu Halil Taş'ın oğlu Kazım Taş'a İstiklal madalyası verilecek.

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