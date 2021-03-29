Tekirdağ'da yaşayan Ekrem A. ile eşi Ayşe A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.