Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kadına şiddet: Üzerine benzin dökülerek yakıldı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da tartıştığı eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve ağır yaralanan kadın, İstanbul'da tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da yaşayan Ekrem A. ile eşi Ayşe A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.
Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.
Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.
Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Kadına Şiddet
Son Haberler
- 15:44
- 15:21
- 15:41
- 15:29
- 15:05
Sıradaki Haber
Van'da vakalar artıyor: Eğitime ara verildi, mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz