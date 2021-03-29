Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda, aşılama, koronavirüste gelinen süreç ve vakaların durumunun değerlendirilebileceğini söyledi.

İlhan, ülke bazında bir değerlendirme yapılabileceği gibi iller bazında da bir değerlendirmenin söz konusu olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok fazla vakaların yoğun olduğu illerde elbette kısıtlama olabilir. Kırmızı yerlerde iller arasında çıkış kısıtlaması yapılabilir mi? Bunu yapmak çok güç. HES Kodu olsa da farklı yerlerden toplumdan insanlar illerin dışına çıkabilir. Bu nedenle iller arasında kısıtlama değil de belki vakaların çok yoğun olduğu il merkezleri, ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerin alabileceği kararlar olabilir. Burada yetkili İl Hıfzıssıhha Kurulu."

"1 haftada vakalar azalabilir"

Prof. Dr. İlhan, bütün hekimlerin, bilim insanlarının, en az sayıda vatandaşın enfekte olmasını istediklerini ve bunun için canla başla çalışıldığını anlatarak, "Kurallara uyarsak hemen yarından itibaren düşebileceğini söylemek mümkün. Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen, kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırmasını yapsın, 1 hafta içerisinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir. Yerinde karar döneminin 1 ayı tamamlanıyor" dedi.

"Randevu alınan yerde hangi aşı varsa o aşı olunmalı"

Vaka sayılarının düşmesinin aşılanma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya bağlı olduğunu vurgulayan İlhan, şunları söyledi:

"15 milyon düzeyinde ciddi bir aşılamamız var. Bunun yarısı kadar 2'nci dozu olan vatandaşımız var. Büyüklerimizi koruyoruz, büyüklerimiz daha az hasta oluyorlar. Geçen sonbaharda ve baharda yaşadığımız yoğunluklara göre hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız görece daha az dolu. Şu an iyi gidiyor, ama bu süreci engellemek hepimizin elinde. Tüm vatandaşlarımızın, işletmecilerin, illerimizin yöneticilerinin kurallara uyması dahilinde bir sıkıntı olmayacak. Süreç daha rahata doğru gidecek kanısındayım. Burada vatandaşların aşıya ilgisi çok önemli. Sıranız geldiğinde randevu aldığınız yerde hangi aşı varsa o aşıyı olmalarını vatandaşlarımıza söylemek en doğru mesaj olacak. Şu aşamada herkesin sırası geldiği zaman aşısını yaptırması gerekiyor."