Kars'taki bir restoranda ailesiyle yemek yiyen çocuğun nefes borusuna et takıldı. Çocuğun nefessiz kaldığını ve duruma müdahale eden ailesinin paniklediğini fark eden işletme sahibi, hızlıca ailenin oturduğu masaya gitti.

İşletme sahibi Fatih Konak, karnına baskı uygulayıp sırtına eliyle vurduğu çocuğun yemeği dışarı atmasını ve nefes almasını sağladı.

Ailenin çocuğa müdahalesi ve paniklediği anlar iş yeri kamerasınca kaydedildi.

"İlk yardım hayat kurtarır"

Fatih Konak, olay anını şöyle anlattı: "İlk yardım müdahalesinde bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Bütün işletmeler ilk yardım müdahalesine önem göstermeli. İlk yardım her zaman hayat kurtarır, kendimiz de gördük ve yaşadık."