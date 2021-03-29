THY'den ramazan ayına özel kampanya
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 179,99 liradan başlayan fiyatlarla ramazan ayına özel kampanya başlatıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) ramazana özel bir kampanya başlattı. Bugün başlayan kampanyada, 5 Mayıs'a kadar alınacak biletlerle 13 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
THY'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şunlar denildi:
"5 Mayıs’a kadar biletinizi oluşturun, THY'nin ramazana özel bilet fırsatlarını kaçırmayın. Hem yurt içinde gerçekleştireceğiniz tek yön uçuşlarda 179,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan faydalanın hem de ayrıcalıklı hizmetlerimiz ve yüksek hijyen standartlarımız ile güvenle uçun."
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) March 29, 2021
Bu Bahar, Ramazan'ın bereketini doyasıya yaşayın!
13 Nisan 2021 - 05 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlar 179,99 TL’den başlayan fiyatlarla. Biletinizi hemen alın, Ramazan ayında indirimli uçmanın keyfini çıkarın!#RamazandaMemleketimBirBaşka #TürkHavaYolları
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