Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıştığı firmadan Bitcoin cihazı çaldı, para basacaktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kripto para madenciliği yapan firmada bir çalışanın çaldığı 186 "Bitcoin mining" cihazını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) buldu.
Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma, 600 bin lira değerindeki 186 "Bitcoin mining" cihazının çalınması üzerine durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar sonrası harekete geçen JASAT dedektifleri, firmada çalışan A.K.'nin iş yerindeki cihazların bir kısmını kiraladığı kamyonete yükleyerek Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki depoya götürdüğünü ve çaldığı cihazlarla üretim yapmayı planladığını tespit etti.
186 Bitcoin cihazı bulundu
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 186 "Bitcoin mining" cihazını ele geçirdi, A.K.'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kripto Para
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