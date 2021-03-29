Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tem Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Sakarya’da TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı. O anları, yoldan geçen başka bir sürücü kaydetti.
TEM Otoyolu'nda Hendek mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Ankara istikametine giden sürücü otomobilinin motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce aracını yol kenarına park etti.
Alev topuna dönen otomobil, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
O anları yoldan geçen başka bir sürücü kaydetti.
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