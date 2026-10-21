Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2026 17:27

AB’den SpaceX’e Ukrayna’da hizmetleri yeniden başlatma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın kullandığı SpaceX'e ait Starlink uydu sisteminde yavaşlama meydana geldiği iddiaları üzerine şirkete bu hizmetleri acilen yeniden devreye alma çağrısı yaptı.

AB’den SpaceX’e Ukrayna’da hizmetleri yeniden başlatma çağrısı

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Ukrayna'nın kullandığı Starlink uydu internet hizmetinde yaşandığı öne sürülen yavaşlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Regnier, Starlink'in hizmeti yavaşlattığına dair haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, Ukrayna'nın vatandaşlarını koruyabilmesi, askerlerin iletişimi sürdürebilmesi ve insansız hava araçlarını (İHA) idare edebilmesi için bu hizmete ihtiyacı olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü, SpaceX'e Ukrayna'ya yönelik hizmetleri "acilen tam kapasiteyle yeniden devreye alma" çağrısı yaptı.

"Avrupa'nın uzay konusunda çok daha fazlasını yapması gerekiyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın güvenliğinin "uzaya bağlı" olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen Regnier, "Bu noktada Avrupa'nın çok daha fazlasını yapması gerekiyor." dedi.

Regnier, IRIS uydu iletişim ağını genişleterek toplam 348 uydudan oluşan sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktararak, bu sistemin hem sivil hem de askeri kullanım için "en güvenli uydu bağlantı" imkanını sunacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna’da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov da Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna Uzay
Sıradaki Haber
Fransa'da hafta sonu yapılacak olan gösteriler yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Bakan Fidan: Libya-Türkiye deniz yetki alanları mutabakatı meşru bir anlaşmadır
18:09
DMM, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na ilişkin iddiaları yalanladı
17:43
MEB'den yurt dışındaki Türk çocuklarına 7 seviyeli ders kitabı seti
17:43
Yapay zeka dedektörleri edebiyat dünyasını karıştırdı: Yazarlar haksız yere suçlanıyor
17:38
Paris ve Lyon'da kısmi sokağa çıkma yasağı 1 gün uzatıldı
17:49
Bakan Göktaş: Önceliğimiz çocuğun haklarını koruyan güçlü bir sosyal koruma sistemi olmalı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ