Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Yıldırım şehidi için tören düzenlendi
[Fotoğraf: DHA]
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde tören düzenlendi. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehit Asan, törenin ardından memleketine uğurlandı.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende, Piyade Uzman Çavuş şehit Ahmet Asan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari’de tören düzenlendi. pic.twitter.com/HqWoAUw1T3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021
Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Asan'ın naaşı, buradan memleketi Kütahya'ya uğurlanacak.
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