Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından roket saldırısı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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