Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.