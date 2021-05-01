Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe- Şimşek Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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