Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden bir ailenin evine geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Bu sırada küçük bir kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Erdoğan ziyaret sözünü yerine getirdi

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak ziyaret edeceğini söylemişti.