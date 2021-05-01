Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekibinin Karaçay Mahallesi'ndeki hastaya giderken kullandıkları aracın alev aldığını söyledi.

"Mücadelemiz tek bir hasta kalmayıncaya kadar devam edecek"

Şoförün araçtan duman geldiğini fark ettiğini anlatan Öztürk, ekipten yara almadan kurtulduğunu anlattı:

"Aracı hemen terk eden filyasyon ekibimiz herhangi bir yara almadan olayı atlatmıştır. Pandemi ile mücadelenin kahramanları filyasyon ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, mücadelemizin tek bir hasta kalmayıncaya kadar büyük bir kararlılıkla süreceğini belirtmek istiyorum."

Cemil Çakal yönetimindeki hafif ticari araçtaki yangının itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldüğü, aracın kullanılamaz hale geldiği açıklandı.