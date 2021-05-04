2017'de katıldığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran ve 5 madalya kazanan İrem Öztekin, yüzme kariyerinde 10'u uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde madalya kazandı.

İrem Öztekin, 2020-2021 akademik yılı özel yetenek sınavlarında yakaladığı başarı ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi "Antrenörlük Eğitimi Bölümü"ne başladı.

Antrenmanlarına aralıksız devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle ertelenen yarışlara rağmen antrenmanlarına aralıksız devam eden İrem Öztekin, son olarak cankurtaran belgesine sahip oldu.

İrem Öztekin, çok sevdiği yüzmede antrenmanlarına devam ettiğini söyleyerek, "Dünya rekorumu kırdım, devamını da getirmek istiyorum" dedi.

Cankurtaranlık belgesi için girdiği sınavda başarılı olduğunu anlatan İrem Öztekin, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor"

İrem'in annesi Melek Öztekin de salgına rağmen İrem'in çalışmalarına devam ettiğini söyledi, salgın nedeniyle yüzme organizasyonlarının ertelendiğini anlattı.

"İrem, Ege Üniversitesinde eğitimine devam ediyor. Bizim hedefimiz yüzme antrenörü olmak. Bu arada cankurtaran sporcusu olarak müracaat ettik. Yüzme antrenörü olabilmek için bu belgemizin de olması gerekiyordu. İrem bu belgeyi de teoride ve pratikte çok güzel çalışarak aldı. Çok memnunuz. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz, durmuyoruz."

Öztekin, İrem'in cankurtaranlık için teorik sınav için derslerini çok güzel takip ettiğini, 1 aylık kursa devam ettiğini söyleyerek, "İrem'in algısı çok açık. Lisede öğretmenler yanıma gelirlerdi, 'Emin misiniz, İrem gerçekten down sendromlu mu? Biz diğer çocuklara sözlülerde sorduğumuz sorunun cevabını alamıyoruz ama İrem hemen cevap veriyor.' derdi. Yazılı sınavı geçtikten sonra pratik sınavda da zaten kendisi yüzücü olduğu için çok güzel başardı" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Zeynep Ertan ise İrem'le çalışmaların çok verimli gittiğini aktararak, "Çok güzel bir gelişim gösteriyor ve Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor" dedi.