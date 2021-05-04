1932'de Sarıkamış'ta dünyaya gelen Leman Bozkurt Altınçekiç, okulda gördüğü bir ilan üzerine başvurduğu Türkkuşu'nda tanıştı göklerle.

Liseyi bitirdiğinde, Türkkuşu İnönü Tesisleri'nde planör eğitimi aldı. Daha sonra Türkkuşu Motorlu Okulu'na öğretmen adayı olarak katıldı.

Gençlere havacılığın sevdirilmesi yönündeki başarılı adımların atıldığı günlerde, Silahlı Kuvvetlere kadınların da katılması kararı alındı. Bu karar, Leman Bozkurt Altınçekiç için dönüm noktası oldu.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

1958 yılında jet pilotu brövesini taktı

1955 yılında İzmir Hava Harp Okulu'nda eğitimine başladı. Pervaneli uçaklarla eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Hava Harp Okulu'ndan mezun olduğunda jet pilotu olma kararını aldı.

Daha sonra, Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katıldı, kısa sürede eğitimini başarıyla tamamladı. 1958 yılında taktığı jet pilotu brövesi ile uçuş öyküsüne devam etti.

9 yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtu. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın pilotu oldu.

Leman Bozkurt Altınçekiç, Kıdemli Albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri'nden emekli oldu. 4 Mayıs 2001'de İzmir'de hayatını kaybetti.