Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, Osmaneli'nin ormanlık alanlarına kurulan foto kapanlarla, yaban hayvanlarını görüntüledi.

Arazide gezen bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyesi Tuncay Erik, doğal ortamdaki hayvanların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaçak avlanma yapılmamasının önemli olduğunu hatırlattı.