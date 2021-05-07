Bundan belki de bir iki yıl önce deselerdi ki, herkes aslında evden çalışabilecek, çocuklar evde eğitim alacak, okula gitmeyecek, kuşkusuz herkes çok mutlu olurdu. Ancak bütün bunlar pandemi nedeniyle zorunlu hale geldiğinde, yani dışarıda bir tehdit unsuru oluştuğunda, insanlar motivasyon ve bir işi sürdürme becerilerini yitirmeye başladı. Peki evden çalışırken motivasyon ve konsantrasyon nasıl artırılabilir? Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, basamak basamak motivasyon ve konsantrasyonu artırma önerilerini TRT Haber'e anlattı.

[Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar]

Birinci adım yaşam alanının çalışma alanından ayrılması

Mesaiden çıktığımız anda, eve gitme psikolojisi, işi işte bırakma psikolojisi, evimize girdiğimizde o rahatlama hali şu anda yok.

"Kişi aslında her zaman çocuğuyla oyun oynadığı, yemek yediği, televizyon izlediği masada işini yapıyor. Dolayısıyla eğer böyle bir imkan varsa ikisinin ayrıştırılması gerekiyor. Eğer böyle bir imkan yoksa, diyelim ki salondaki masamızda çalışıyoruz. O zaman, oraya çalışma zamanında serilecek bir örtü olabilir ya da çalışma alanında kullanılacak daha rahat bir sandalye olabilir gibi o alanı biraz daha özelleştirip, yine mesai bittiği anda mutlaka eski formuna döndürmek."

[Fotoğraf: Getty]

İkinci adım sosyalleşme

Motivasyon kaybetmemize sebep olan etkenlerden biri de, iş yerinin sosyalleşme ihtiyacını da sağlaması. Pandemi nedeniyle hem iş yeri hem de dışarıdaki sosyalleşme alanları sınırlandırıldı. Uzmanlara göre sosyalleşme eksikliği çevrim içi mecralarla da giderilebilir.

"Ofiste arkadaşlarımız oluyor, molalar oluyor, yemek molaları oluyor, sohbet ortamı oluyor, takım çalışmaları oluyor, toplantılar oluyor. Bunlara eski dönemde baktığımız zaman yine mi toplantı var yine mi organizasyon var dediğimiz şeyler ama şu an çok özlediğimiz şeyler. Evde çalışma ortamlarında yine kendimizi işte yaptığımız gibi mola saatleri belirlemek çok verimli olacaktır. 8.30'da mesaimiz başlıyor sonra 10.30, 13'te kahve molası veriyorsak yine aynı şekilde rutin saatli bir şekilde bunu yapmak faydalı olacak. Eğer o saatlerde arkadaşlarımızla veriyorsak bu kahve molasını, yine aynı şekilde arkadaşlarımızla çevrim içi olarak o kahve molamızı, sosyalleşme anlamında eksik hissettiğimiz yerleri tamamlayabiliriz."

Üçüncü adım işe gider gibi giyinmek

Evden çalışanların son bir yıldır iş kıyafetlerinin yerini belki de eşofmanlar aldı. Ancak ev haliyle çalışmak motivasyonu düşürüyor.

"Sabah kalktığımız anda o şekilde, ev haliyle genelde işe oturuyoruz ve hep de duyuyoruz, '9'da başlıyoruz mesaiye, 9'a 5 kala kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum ve işime oturuyorum.' Bu da çok yanlış çünkü kişinin o ev halinden çıkması lazım. Tabii ki belki işe gider gibi hazırlanmak mümkün değil ama ev kıyafetlerini çıkarmak, birazcık daha konforu bozmayacak ama hem de kendimizi ev haline sokmayacak kıyafetler giyinmek, saçımızı taramak, öz bakımımızı yapmak gibi şeyler yapıp yine işimizin başına oturmak motivasyonumuzu artıracaktır."

[Fotoğraf: Getty]

Son adım beslenme saatleri ve uyku düzeni

Uyku ve beslenme düzeni, motivasyon, konsantrasyon, öfke yönetimini etkileyen faktörler.

"Nasıl işe giderken erken kalkıp kahvaltınızı yapıyordunuz ya da işe gittiğiniz zaman kahvaltı için bir süreniz oluyordu. Yine aynı şekilde uyandığınız zaman kendimize kahvaltı yapabilecek bir zaman ayırmanız gerekiyor."

Kamera: İlyas Umut Özacar

