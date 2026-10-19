Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.10.2026 12:49

Türkiye ihracatında 9 ayda 211 milyar dolarlık rekor

Türkiye'nin ocak-eylül dönemi ihracatı yıllık bazda yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaşırken, 26 sektörden 18'i ihracatını artırdı. En yüksek artış yüzde 42 ile yaş meyve ve sebze sektöründe kaydedildi.

Türkiye ihracatında 9 ayda 211 milyar dolarlık rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

Ocak-eylül dönemi ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 283,7 milyar dolara yükseldi ve her iki alanda da rekora imza atıldı.

İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında yılın 9 ayında 26 sektörden 18'inin ihracatını artırmayı başardığı görüldü.

En yüksek ihracat artışı yüzde 42 ve 3,2 milyar dolar dış satımın yapıldığı yaş meyve ve sebze sektöründe oldu. Bu sektörü yüzde 35 artışla ve 2 milyar dolarla gemi, yat ve hizmetleri, yüzde 20 ve 5,4 milyar dolarla madencilik ürünleri, yüzde 19 ve 1,9 milyar dolarla fındık ve mamulleri, yüzde 16 ve 6,9 milyar dolarla savunma ve havacılık sanayisi izledi.

Söz konusu dönemde ihracat artışı tütünde 930 milyon dolarla, elektrik ve elektronikte 14,7 milyar dolarla, demir ​​​​​​​ve demir dışı metallerde ise 11,2 milyar dolarla yüzde 14'er, mücevherde 6,9 milyar dolarla yüzde 11, su ürünleri ve hayvansal mamullerde 3,1 milyar dolarla yüzde 8, kimyevi maddeler ve mamullerinde 25,8 milyar dolarla yüzde 6, otomotiv endüstrisinde 31,1 milyar dolarla yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Çelikte 12,7 milyar dolarla, makine ve aksamlarında 8,2 milyar dolarla, tekstil ve ham maddelerinde ise 7,2 milyar dolarla ihracat yüzde 2'şer, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 3,4 milyar dolarla, iklimlendirme sanayisinde de 5,5 milyar dolarla yüzde 1'er arttı.

Halı dış satımı ise 2 milyar 16,6 milyon dolardan 2 milyar 17,2 milyon dolara yükseldi.

En yüksek düşüş zeytin ve zeytinyağında

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda ihracatı gerileyen sektör sayısı ise 8 oldu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 28 azalarak 273,7 milyon dolara geriledi. Düşüşteki en önemli etkenin, geçen yıl rekoltenin düşük gerçekleşmesi olduğu bildirildi. Bu sektörü yüzde 8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 4 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 2 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

İhracat deri ve deri mamullerinde 1,1 milyar dolarla, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5,8 milyar dolarla, süs bitkileri ve mamullerinde ise 121 milyon dolarla yüzde 1'er düştü.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki düşüşün temel nedeninin geçen yıl üretimin düşük olması olduğunu söyledi.

Bu hasat sezonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birinin beklendiğine dikkati çeken Uygun, "Türk zeytinyağının en büyük pazarlarından biri olan ABD'nin temmuz ayında Türk zeytinyağına yüzde 12,5 ek vergi getirmesi, rekabet gücü düşük olan ihracatçının bu pazara mal satmasını zorlaştırıyor" dedi.

ETİKETLER
İhracat Savunma Sanayii Havacılık
Sıradaki Haber
Rekabet Kurulu, 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:01
İsrail’den Avusturya’ya giden uçak bomba ihbarıyla Bulgaristan’a acil iniş yaptı
13:53
İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
13:48
Belçika Kraliyet Ailesi ve siyasetçiler yapay zeka ürünü sahte görsellerin hedefi oldu
13:45
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti
13:15
BM Dünya Gıda Programı: Finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardım kesilecek
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ