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Gündem
AA 19.10.2026 12:57

İletişim Başkanı Duran Aliya İzetbegoviç'i andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aliya İzetbegoviç'in vefatının yıl dönümüne ilişkin, "Doğu ile Batı arasında insanın anlamını, inancı, ahlakı ve medeniyeti sorgulayan büyük bir düşünürdü. Ardında bağımsız bir vatanın yanı sıra insanlık onurunu, birlikte yaşama iradesini ve adaleti esas alan güçlü bir fikir mirası bıraktı" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran Aliya İzetbegoviç'i andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i anma mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, halkının özgürlük ve onur mücadelesini adalet, ahlak ve insanlık değerleriyle bütünleştiren bilge lider Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 'Bilge Kral' İzetbegoviç, savaşın ve kuşatmanın ortasında halkına umut veren bir devlet adamı, Doğu ile Batı arasında insanın anlamını, inancı, ahlakı ve medeniyeti sorgulayan büyük bir düşünürdü. Ardında bağımsız bir vatanın yanı sıra insanlık onurunu, birlikte yaşama iradesini ve adaleti esas alan güçlü bir fikir mirası bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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Burhanettin Duran Bosna Hersek
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