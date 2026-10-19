Selde can kaybı 8'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu.

İstanbul'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

İstanbul Valiliği, kentteki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait cesedin Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınında bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gebze’de sel sularına kapılan cipte kaybolan 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindekicip, sele kapılıp dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Mustafa Deniz Ertaş, araçtan çıkıp bir ağacın dalına tutunarak kurtuldu. Araçtaki arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş ise suda kayboldu.

Ekiplerin arama çalışmalarında, dün, kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik’teki Büyükdere’de Fatih Demirtaş’ın cansız bedeni bulundu.

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler bugün de kaybolduğu yerin 6 kilometre uzağında, aynı derede Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaştı. Cenazeler inceleme sonrası morga kaldırıldı.