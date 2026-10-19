Yeni haftada "pastırma yazı" havası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hava sıcaklıkları güney ve batı bölgelerde hissedilir derecede artış gösterecek, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yurdun iç kesimlerinde hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde puslu hava etkisini sürdürürken, yağışlar hafta başında doğu kesimlerde, hafta sonunda ise batı bölgelerde yoğunlaşacak.

Bugün, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden (poyraz) saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlı havanın salı ve çarşamba günleri de Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu sınır hattında etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde "pus", güneyde pastırma yazı havası

Hafta boyunca İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların Adana ve Antalya çevrelerinde hafta ortasından itibaren 28 ila 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Ege'de (İzmir) sıcaklıklar 25-26 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu batıdan yeni yağışlı sistem geliyor

Cuma günü Trakya'dan yurda giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası, pazar günü etkisini artıracak. Pazar günü Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kıyı Ege (İzmir, Muğla çevreleri) ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

MGM verilerine göre haftalık periyotta sıcaklıklar Ankara'da hafta başında sabah saatlerinde puslu, gündüz parçalı bulutlu 14 derece olan sıcaklık, hafta ortasından itibaren artarak 18-19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da hafta başında rüzgarlı ve 18 derece civarında seyreden hava, hafta ortası parçalı bulutlu ve 20-21 derece olacak. Hafta sonu ise yerini sağanak yağışa bırakacak. İzmir'de ise hafta boyunca az bulutlu ve açık geçecek havayla birlikte sıcaklıklar 22 dereceden 26 dereceye kadar yükselecek; pazar günü ise sağanak yağış görülecek.