27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 27 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; "Yasa Dışı Bahis", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" ile "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlenen 643 zanlı yakalandı.

303 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 303'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 151'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlıların emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis yöntemleri deşifre edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ve sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) yöntemli sahte siteler üzerinden "yatırım ortaklığı", "kiralama ücreti" ve "düşük faizli kredi" vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve çevrim içi oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, devletin gücü, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle siber suç odaklarına karşı operasyonların tavizsiz sürdürüleceği vurgulanarak; operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Daire Başkanlığı, MASAK ve emniyet mensupları tebrik edildi.