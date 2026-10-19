Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2026 12:11

FETÖ şüphelilerinin kaçışı çamura saplanan araçla son buldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

FETÖ şüphelilerinin kaçışı çamura saplanan araçla son buldu
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.

Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden CY, D.A. ve A.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. Diğer zanlı N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Edirne FETÖ
Sıradaki Haber
Eylül ayında 66 meteorolojik afet yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Nutuk için 8 dilde özel baskı hazırlandı
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:01
İsrail’den Avusturya’ya giden uçak bomba ihbarıyla Bulgaristan’a acil iniş yaptı
13:53
İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
13:48
Belçika Kraliyet Ailesi ve siyasetçiler yapay zeka ürünü sahte görsellerin hedefi oldu
13:45
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ