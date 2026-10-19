Eylül ayında 66 meteorolojik afet yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Eylül Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde geçen ay farklı türlerde meteorolojik afetler yaşandı.

Eylül ayında meydana gelen 66 meteorolojik afetin 24'ünü şiddetli yağış ve sel oluştururken, bu afet türünü 16 olayla fırtına takip etti. Aynı dönemde 9 heyelan, 7 dolu ve 7 yıldırım düşmesi olayı kayıtlara geçti. Ayrıca 2 orman yangını ve 1 kum fırtınası meydana geldi.

Böylece eylül ayında kaydedilen meteorolojik afetlerin yaklaşık yüzde 61'ini şiddetli yağış ve sel ile fırtına olayları oluşturdu.

Eylülün son haftasında sel ve su baskınları yaşandı

Eylül ayında özellikle son haftada etkili olan kuvvetli yağışlar, Ankara, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da sele ve su baskınlarına yol açtı.

Ankara'da 22 Eylül'de etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesinde sel meydana geldi. Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme yaşanırken, park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Ayın 28'inde aynı bölgede etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Sakarya'da 28-29 Eylül'de etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu Geyve, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde dereler taştı. Bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su basarken, yollarda çökmeler meydana geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise yağışın etkisiyle bir evin duvarında çökme oluştu.

İstanbul'da 27 Eylül'den itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı alt geçitler, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Özellikle Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.

Öte yandan MGM'nin Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde eylülde metrekareye ortalama 32,4 kilogram yağış düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 arttı.

Sakarya ve Kocaeli'de eylül ayı yağışları normalinin 3 katını aşarken, her iki ilde de son 66 yılın en yüksek eylül ayı yağış seviyesine ulaşıldı.

Ekimde de şiddetli yağışlar etkili oldu

Eylül ayının ardından bu ayda özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 242 kilograma ulaştı.

Selin ve su baskınlarının en fazla etkilediği bölgeler arasında Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi de yer aldı.

Bu ay etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde İstanbul'da 6, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'da da 14 Ekim'de etkili olan sağanak nedeniyle Armutlu ilçesinde bazı yollar suyla kaplandı, ulaşımda güçlükler yaşandı. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Ekim'de eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok il için yapılan kuvvetli yağış uyarılarında, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.