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Türkiye
AA 19.10.2026 10:17

Otomobilin özel bölmesinden 40 kilo metamfetamin çıktı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan otomobilde, özel bölmeye gizlenmiş 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilin özel bölmesinden 40 kilo metamfetamin çıktı
[Fotograf: AA]

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Çinko"nun da katılımıyla detaylı aramaya alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi.

Aramada, 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü R.Ş. ile araçta bulunan V.M. gözaltına alındı.

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Bulgaristan Narkotik Kaçakçılık
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