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Türkiye
AA 19.10.2026 11:04

Ayazağa'da sel sonrası dere yatağında çalışmalar sürüyor

İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkımının ardından bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ayazağa'da sel sonrası dere yatağında çalışmalar sürüyor

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı mahallede dere ıslah çalışmaları için yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, dere yatağında bulunması nedeniyle 19 dükkanın yanı sıra Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı dün akşam saatlerinde tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, bugün de yıkımın gerçekleştirildiği alanlarda enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yatağında biriken molozlar iş makineleriyle kaldırılarak bölge temizleniyor.

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