Sulakyurt köyü yakınlarındaki merada ayağı kırık bir atın olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ardahan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri atın yanına giderek ilk tedaviyi yaptı. Ön ayağının kırık olduğu tespit edilen at, vinç yardımıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Çocuklar aç kalan atı elleriyle besledi

Yaklaşık iki haftadır ayağının kırık olduğu belirlenen at için köydeki çocuklar yoğun çaba sarf etti.

Çocuklar, beslenemediği için zayıf düşen at ölmesin diye elleriyle ot yolup,su taşıdı.