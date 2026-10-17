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Dünya
AA 17.10.2026 11:47

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 kuzuyu bıçaklayarak öldürdü

İşgalci İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiği bildirildi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 kuzuyu bıçaklayarak öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenlediğini belirtti.

Kaynaklar, baskın düzenleyen İsrailli saldırganların, "Tepelerin Gençleri" adlı gruba mensup olduğunu ve beldenin doğusundaki Menatir bölgesinde bulunan çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam beldeye düzenlediği baskın sırasında attığı gaz bombaları nedeniyle bir evde yangın çıktığı belirtildi.

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