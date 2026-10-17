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Dünya
AA 17.10.2026 09:21

Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları askıya alan kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameye imza attı.

Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları askıya alan kararname imzaladı

ABD Başkanı, Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesine iki gün kala söz konusu yaptırımların önünü kesen bir adım attı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın Rusya'yı hedef alan söz konusu yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı ve buna "ulusal çıkarları" gerekçe gösterdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

Trump, 9 Ekim'de de küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın bu açıklaması, ABD Kongresinin Başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

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