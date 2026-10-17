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Dünya
CNN International 17.10.2026 09:17

Gökbilimciler ilk kez yeşil renkli bir yıldız keşfetti

Evrenin gizemlerini araştıran bilim insanları, insan gözüyle bakıldığında yeşil görünme potansiyeline sahip sıra dışı bir beyaz cüce yıldız tespit etti. Yapılan son araştırmalar, ömrünü tamamlamış yıldız kalıntıları olan bu gök cisimlerinin normal yıldızlardan çok daha farklı ve geniş bir renk skalasına sahip olabileceğini ortaya koydu.

Gökbilimciler ilk kez yeşil renkli bir yıldız keşfetti

Normal yıldızlar genellikle turuncu, beyaz veya mavi tonlarında parıldarken, beyaz cüceler çok daha karmaşık bir fiziksel yapıya sahip.

Warwick Üniversitesinden astrofizikçi Mark Hollands, bu yıldızların dış katmanlarındaki sıra dışı durumun renk spektrumunda büyük değişimlere yol açtığını belirtiyor. Yıldızın atmosferindeki helyum ile diğer elementlerin etkileşimi, bu renk çeşitliliğinin temel sebebini oluşturuyor.

Gök cisimlerinde gezegen kalıntıları

Beyaz cücelerin yüzeyinde demir, magnezyum ve sodyum gibi elementlere rastlanması, yakınlardaki eski bir gezegen sisteminin izlerini taşıyor.

Uzaya çok yaklaşarak parçalanan asteroitler ve kaya kalıntıları bu yıldızların dış katmanlarıyla karışıyor.

Bilim insanları bu kalıntıları inceleyerek yok olan gezegenlerin kimyasal yapısını ve nasıl oluştuğunu adeta bir olay yeri incelemesi gibi çözebiliyor.

Farklı renkler ve yeni keşifler

Araştırma kapsamında dünyaya yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıktaki 151 beyaz cüce incelendi. Yeşil renkli yıldızın temel elementlerinin kalsiyum, sodyum ve lityum olduğu belirlenirken, yüksek yoğunlukta karbon içeren bazı yıldızların ise salmon pembesi gibi farklı tonlarda parıldadığı keşfedildi.

Doğrudan gözlemlenemeyen bu renkler, yıldız ışığının dalga boylarına ayrılmasıyla elde edilen tayf verileri sayesinde hesaplandı.

Uzmanlar, gelişen teknolojiyle birlikte gelecekte daha fazla benzer yıldızın keşfedileceğini öngörüyor.

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