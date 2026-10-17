İran'dan Trump'ın "bombaların anası" tehdidine yanıt: Bombanın adı ve büyüklüğü önemli değil

İbnu'r Rıza, sosyal medya hesabından Trump’ın "bombaların anası" açıklamasına cevap verdi.

İranlı Tuğgeneral İbnu'r Rıza, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok. Sizin bombanız, küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda patlayacak. Sizi bugün 'Merhaba efendim' demek zorunda kaldığınız noktaya getiren, hesapları değiştiren füzelerimizin gücüdür." ifadelerini kullandı.

Trump, "Newsmax" televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddialarını değerlendirirken, program sunucusu Rob Finnerty’nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." demişti.

İran'a karşı GBU-43/B bombası

CNN ve CBS News, Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray ise iddialara dair CBS News'e yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.

Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki GBU-43/B (MOAB) bombası ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Bomba, ilk kez Nisan 2017'de, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir tünel kompleksine karşı kullanılmıştı.