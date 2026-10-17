Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2026 09:46

İran'dan Trump'ın "bombaların anası" tehdidine yanıt: Bombanın adı ve büyüklüğü önemli değil

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnu'r Rıza, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B (MOAB) bombasını kullanabileceği yönündeki mesajına ilişkin, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok." dedi.

İran'dan Trump'ın "bombaların anası" tehdidine yanıt: Bombanın adı ve büyüklüğü önemli değil

İbnu'r Rıza, sosyal medya hesabından Trump’ın "bombaların anası" açıklamasına cevap verdi.

İranlı Tuğgeneral İbnu'r Rıza, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok. Sizin bombanız, küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda patlayacak. Sizi bugün 'Merhaba efendim' demek zorunda kaldığınız noktaya getiren, hesapları değiştiren füzelerimizin gücüdür." ifadelerini kullandı.

Trump, "Newsmax" televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddialarını değerlendirirken, program sunucusu Rob Finnerty’nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." demişti.

İran'a karşı GBU-43/B bombası

CNN ve CBS News, Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray ise iddialara dair CBS News'e yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.

Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki GBU-43/B (MOAB) bombası ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Bomba, ilk kez Nisan 2017'de, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir tünel kompleksine karşı kullanılmıştı.

ETİKETLER
İran ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları askıya alan kararname imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım
10:39
Meclis'te bütçe maratonu 21 Ekim'de başlayacak
10:22
Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun Kızkalesi kesimi trafiğe açılıyor
10:20
Selden etkilenen iller için 2 bin kişi istihdam edilecek
10:18
ChatGPT'nin tıbbi tavsiyesi hastanelik etti
10:10
Antalya'da planlanan "çocuk güzellik yarışması" hakkında suç duyurusu
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ