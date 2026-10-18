Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 asker öldü

CBC News kanalının haberine göre, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, düzenlediği basın toplantısında, Wainwright Üssü'nde yangın çıktığını, yangında ölenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapmayan ve durumun hassasiyetini koruduğunu vurgulayan McGuinty, olayın yakından takip edildiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay meydana geldiğini belirterek, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü ifade etti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını "ciddi ve trajik" olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini kaydetti.

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, yangının askeri üssün sınırlarını aşarak bölgeye yayıldığı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediği bilgisini verdi.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), olayın nedenini ve ayrıntılarını araştırıyor.

Yangında 4 asker hayatını kaybetti

Başbakan Carney, ilk açıklamasından saatler sonra başkent Ottawa'da düzenlenen basın toplantısında, olaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Yangında şu ana kadar 4 askerin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını aktaran Carney, çok sayıda askerin ise ağır yaralandığını belirtti.

Carney, olayı "Kanada topraklarındaki kuvvetler için barış zamanındaki en büyük trajedilerden biri" diye nitelendirerek, federal binalarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Alberta eyaletindeki Wainwright bölgesi yakınlarında bulunan askeri üs, ülkenin önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor ve personelin muharebe operasyonlarına hazırlandığı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.