Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüste 25 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da bir otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı. Otobüsteki 2 şoför hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Gelemen uygulama noktasında, bir otobüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 25 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı uyruklular, belgeleri 5 bin lira karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.
Otobüsteki 2 şoför de gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de tedbirlere uymayan 51 kişiye 198 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz