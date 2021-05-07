Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 08:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da Halk Ekmek büfesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Halk Ekmek büfesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, büfe kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede yangını söndürdü. Büfe kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangın
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