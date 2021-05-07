Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 06:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan Yağız Memiş, ailesiyle birlikte Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gitti.
Evin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra gözükmeyince ailesi aramaya başladı.
Çocuğun 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğü fark edildi.
Aile, kendi imkanlarıyla çocuğu kuyudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Yağız Memiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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