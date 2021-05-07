Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan Yağız Memiş, ailesiyle birlikte Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gitti.

Evin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra gözükmeyince ailesi aramaya başladı.

Çocuğun 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğü fark edildi.

Aile, kendi imkanlarıyla çocuğu kuyudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Yağız Memiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.