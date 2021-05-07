Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıyordu. Uygulama noktasında motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarı yapıldı.

Sürücü durmak yerine kaçtı, polis de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Bu sırada motosikletli, kendisini yaya olarak durdurmak isteyen polise çarptı.

Kazada polis memuru yaralanırken, yaya olarak kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.