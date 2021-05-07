Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 03:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıyordu. Uygulama noktasında motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarı yapıldı.
Sürücü durmak yerine kaçtı, polis de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, bir akaryakıt istasyonuna girdi.
Bu sırada motosikletli, kendisini yaya olarak durdurmak isteyen polise çarptı.
Kazada polis memuru yaralanırken, yaya olarak kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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