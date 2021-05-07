Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 01:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesini şiddetli sağanak vurdu. Sağanak sel ve su baskınına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
İlçe genelinde gündüz saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin bazı işlek caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, tarım arazileri de taşkından etkilendi, bir bahçenin istinat duvarı ise yağmur sırasında yıkıldı.
Ayrıca, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yolun çökmesi nedeniyle bir kamyonet çukura düştü.
Kamyonet, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Etiketler: Sel Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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