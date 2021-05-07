Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ personelleri darbedildi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yaparken darbedilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibinden 3 kişi yaralandı.
İlçe kırsalındaki tarım arazilerinde denetim yapan DEDAŞ ekipleri, bölgede abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımı tespit etti.
Çevrede toplanan bir grup ekiplere tepki göstererek, trafoya müdahale etmesini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 3 DEDAŞ görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, grup bölgeden uzaklaştırıldı.
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