Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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