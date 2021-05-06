6-8 Ekim davası sanıklarının cep telefonları ve bilgisayarlarından örgütsel dokümanlar çıktı. Terör örgütleri PKK ve YPG'ye ait çok sayıda belge ve fotoğraf bulundu. Terör örgütü elebaşı Öcalan'a ait kitaplar ve yazılan notlar da bu dokümanlar arasında yer aldı. Sanıklar sorgularında o fotoğrafları inkar etti, terör örgütlerinden haberleri olmadığını ileri sürdü.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 6-8 Ekim dava dosyasına giren deliller terör örgütlerinin arşivi gibi.

Bilgisayarında teröristlere ait fotoğraflar, evinde örgüt elebaşına ait kitaplar çıktı

Tutuklu sanık Bülent Barmaksız'ın bilgisayarında PKK ve terör örgütünün Suriye'deki yapılanması YPG ve YPS mensuplarına ait fotoğraflar tespit edildi. Evinde de örgüt elebaşına ait kitaplar çıktı. Barmaksız savunmasında kitapların yasak olduğunu bilmediğini söyledi.

Terörist cenazesindeki görüntüleri açıklayamadı

Tutuklu sanık eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in cep telefonunda ise etkisiz hale getirilen PKK'lıların cenaze törenlerine ait görüntüler tespit edildi. Savcılık ifadesinde, kendisini insan hakları savunucusu olarak tanıtan Ayhan Bilgen fotoğraflara bir açıklama getiremedi.

PKK elebaşından imzalı not

Tutuksuz sanık eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın evinde altında elebaşı Abdullah Öcalan'ın imzasının olduğu not bulundu. Tan'a hitaben yazılan notta, "Tarihsel geleceğimizin büyük takipçisi Altan Tan'a saygı ve sevgiyle" ifadesi yer aldı.

Ayrıca Tan'ın kitaplığında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kürtçeye çevrilen kitaplarının bulunduğu tutanaklara geçti. Tan savcılık ifadesinde, milletvekilliği döneminde kendisine kitap ve yayınların gönderildiğini belirtti. "Kütüphanemde 5 bin kitap var, kitapların yasaklı olduğunu bilmiyordum" savunması yaptı.