Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya nisanda 74 bin ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini nisan ayında 74 bin 458 turist ziyaret etti.
Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri, yer altı şehirleri ve alternatif tur etkinlikleriyle ünlü Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlere, nisan ayında yurt içi ve dışından çok sayıda turist ilgi gösterdi.
En büyük ilgi Zelve Ören Yeri'ne
Bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde görmek isteyen turistler en çok Zelve Ören Yeri'ne ilgi gösterdi.
Geçen ay 22 bin 913 ziyaretçi ile Zelve Ören Yeri ziyaret listesinde ilk sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesi'ni 22 bin 329, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 13 bin 444 turist gezdi.
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