Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM geçen yıl 336 çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşmiş Milletler, 2020’de 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde, "2020'de milyonlarca aile sevdiklerini kaybetti. BM ailesi de farklı değildi" dedi.
Geçen yıl 336 BM çalışanının görevi başında vefat ettiğini ve bunlardan bazılarının koronavirüs yüzünden öldüğünü söyledi.
Guterres, en fazla kaybın 2020'de olduğunu vurgulayarak hayatını kaybeden BM personellerinin dünyanın her köşesinden 80'den fazla ülkeyi temsil ettiğini dile getirdi.
Etiketler: Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
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