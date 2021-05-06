Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde, "2020'de milyonlarca aile sevdiklerini kaybetti. BM ailesi de farklı değildi" dedi.

Geçen yıl 336 BM çalışanının görevi başında vefat ettiğini ve bunlardan bazılarının koronavirüs yüzünden öldüğünü söyledi.

Guterres, en fazla kaybın 2020'de olduğunu vurgulayarak hayatını kaybeden BM personellerinin dünyanın her köşesinden 80'den fazla ülkeyi temsil ettiğini dile getirdi.