Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Korkuluklara çıkan çocuk balkondan düştü
Sivas'ta oyun oynarken balkon demirlerine çıkan 10 yaşındaki çocuk, 5 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Sivas Demircilerardı Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Birinci katta oturan Tokmak çiftinin 10 yaşındaki çocuğu, balkonda oyun oynadığı sırada demir korkuluklara çıkarak balkondan aşağı sarkmaya başladı ve 5 metre yükseklikten kaldırıma düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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