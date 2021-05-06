Olay, Sivas Demircilerardı Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Birinci katta oturan Tokmak çiftinin 10 yaşındaki çocuğu, balkonda oyun oynadığı sırada demir korkuluklara çıkarak balkondan aşağı sarkmaya başladı ve 5 metre yükseklikten kaldırıma düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.